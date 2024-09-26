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رئيس الوزراء الإسباني: نكرر التزامنا الكامل تجاه أمن لبنان ونحث كافة الأطراف على تجنب الحرب بأي ثمن (الجزيرة)

Lebanon 24
26-09-2024 | 07:30
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