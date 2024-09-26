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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: مطالبنا تتمثل في خلق وضع يسمح بعودة عشرات الآلاف إلى منازلهم في الشمال بأمان (الجزيرة)

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:54
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