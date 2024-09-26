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ديفيد شنكر: حزب الله هو من بدأ الحرب ضد اسرائيل التي من حقها ان تدافع عن نفسها (الجديد)

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:46
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