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إسرائيليون يغلقون طريق بيغن في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل عاجلة

Lebanon 24
26-09-2024 | 17:44
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