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نتنياهو: فرق إسرائيلية عقدت اجتماعات لمناقشة مقترحات أميركية للتهدئة مع لبنان

Lebanon 24
27-09-2024 | 00:37
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