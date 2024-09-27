Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي استهدف بلدة مجدل سلم

Lebanon 24
27-09-2024 | 01:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مدفعية العدوّ الإسرائيليّ استهدفت منطقة جبل سدانة جنوبي بلدة شبعا بـ5 قذائف من عيار 155 ملم
lebanon 24
27/09/2024 10:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي استهدف اطراف بلدة علما الشعب
lebanon 24
27/09/2024 10:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة عيتيت
lebanon 24
27/09/2024 10:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يستهدف بلدة الرمادية
lebanon 24
27/09/2024 10:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:01 | 2024-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:16 | 2024-09-27
03:12 | 2024-09-27
03:09 | 2024-09-27
02:55 | 2024-09-27
02:54 | 2024-09-27
02:53 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24