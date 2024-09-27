وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الجنرال في الاحتياط إسحاق بريك: إذا كان الجيش الإسرائيلي قد فشل في هزيمة حماس فكيف سيتمكن من فعل ذلك مع حزب الله؟ (الميادين)

Lebanon 24