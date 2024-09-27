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مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: أكثر من 30 ألفا معظمهم سوريون عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية (الشرق)

Lebanon 24
27-09-2024 | 05:51
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