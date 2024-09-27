Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: الدبابات الإسرائيلية تنتظر الأوامر قرب الحدود مع لبنان (الحدث)

Lebanon 24
27-09-2024 | 07:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية البريطانية: ندعو لوقف إطلاق النار 21 يوما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
27/09/2024 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض عام الأونروا: العنف بتصاعد في الضفة والهجمات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تهدد بتوسيع دائرة الصراع
lebanon 24
27/09/2024 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن القناة 14 الإسرائيلية: مئات آلاف السكان في الشمال عند الحدود مع لبنان من دون غرف محصنة
lebanon 24
27/09/2024 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي: الضربات الواسعة في لبنان خلال اليومين الماضيين غير مسبوقة (الجزيرة)
lebanon 24
27/09/2024 18:49:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-09-27
11:40 | 2024-09-27
11:39 | 2024-09-27
11:39 | 2024-09-27
11:38 | 2024-09-27
11:21 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24