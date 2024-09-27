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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار مجددا في إصبع الجليل بعد رصد إطلاق للصواريخ (الجزيرة)

Lebanon 24
27-09-2024 | 08:54
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