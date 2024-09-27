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نتنياهو: هجمات "حزب الله" حوّلت مدنا في إسرائيل إلى مدن أشباح وعلينا أن نهزمه

Lebanon 24
27-09-2024 | 10:07
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