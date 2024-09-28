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الجيش الإسرائيلي: قصف صاروخي من لبنان يستهدف مستوطنات الضفة الغربية لأول مرة بعد عملية الضاحية أمس

Lebanon 24
28-09-2024 | 00:51
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