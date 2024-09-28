Advertisement

أخبار عاجلة

المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني يطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان (سكاي نيوز)

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومناطق عدة بالجليل الأعلى
lebanon 24
28/09/2024 20:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى الإسلامي في العراق:"نجدد موقفنا الثابت والداعم لأهلنا في ولبنان
lebanon 24
28/09/2024 20:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الهجمات على لبنان
lebanon 24
28/09/2024 20:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض عام الأونروا: العنف بتصاعد في الضفة والهجمات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية تهدد بتوسيع دائرة الصراع
lebanon 24
28/09/2024 20:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2024-09-28
12:53 | 2024-09-28
12:48 | 2024-09-28
12:41 | 2024-09-28
12:40 | 2024-09-28
12:40 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24