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"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: من المحبط أن إسرائيل تقوم بمثل هذه العمليات من دون التشاور معنا ثم تطلب منا التصدي لإيران

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:48
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