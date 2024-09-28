Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الفرنسية: ندعو إلى الوقف الفوري للضربات الإسرائيلية في لبنان وندين أي عمل عشوائي ضد المدنيين

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: يجب الوقف الفوري وغير المشروط للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي والأجواء اللبنانية
lebanon 24
29/09/2024 01:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: ندعو لوقف إطلاق النار 21 يوما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ووقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
29/09/2024 01:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: عشوائية الهجمات بلبنان غير مقبولة بسبب الأضرار الحتمية على المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
29/09/2024 01:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: معلوماتنا تشير إلى أن نصرالله لقيَ حتفه ونحن على اتّصال مع الشركاء الإقليميين واللبنانيين لتجنّب التصعيد (العربية)
lebanon 24
29/09/2024 01:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-09-28
18:35 | 2024-09-28
18:27 | 2024-09-28
18:25 | 2024-09-28
18:23 | 2024-09-28
18:19 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24