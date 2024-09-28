وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت يعترف لأول مرة بأن إسرائيل هي المسؤولة عن اغتيال عماد مغنية في دمشق عام 2008

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