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وزارة الصحة: 783 شهيد و2312 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية منذ الإثنين (العربية)

Lebanon 24
28-09-2024 | 16:32
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