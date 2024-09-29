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الجيش الإسرائيلي: سفينة حربية اعترضت مسيرة في الأحمر الأحمر كانت في طريقها نحو الأراضي الاسرائيلية

Lebanon 24
29-09-2024 | 00:47
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