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هآرتس: وزارة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتجنيد طالبي لجوء في صفوف الجيش مقابل منحهم إقامة دائمة

Lebanon 24
29-09-2024 | 02:33
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