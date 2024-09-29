Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع: حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب

Lebanon 24
29-09-2024 | 03:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري: صفي الدين بدأ يتولى زمام الأمور وحزب الله يخطط لقصف مدن قد تكون بينها تل أبيب
lebanon 24
29/09/2024 13:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مسؤول إسرائيلي كبير: "الهدف من الهجوم في بيروت هو كسر حزب الله وبالتالي تجنب الدخول البري إلى لبنان"
lebanon 24
29/09/2024 13:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: ننتظر من حزب الله التراجع أو مواجهة المزيد من الضربات
lebanon 24
29/09/2024 13:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي ليديعوت أحرونوت: نعتقد أن المواجهة مع حزب الله ستستغرق وقتا
lebanon 24
29/09/2024 13:47:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:41 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:37 | 2024-09-29
06:34 | 2024-09-29
06:21 | 2024-09-29
06:07 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24