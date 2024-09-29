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رئيس بلدية كريات شمونة: قوات الرضوان لا تزال على الحدود ومن المستحيل إزالة التهديد دون الدخول البري

Lebanon 24
29-09-2024 | 04:21
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