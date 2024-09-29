وزير الطاقة الإسرائيلي: أبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وتوقيع اتفاق الغاز كان خطأ منذ البداية وسنحرص على تصحيحه

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