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القيادة المركزية الأميركية: نفذنا ضربتين في سوريا أسفرتا عن قتل 37 من عناصر داعش (الشرق)

Lebanon 24
29-09-2024 | 07:09
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