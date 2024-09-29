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يسرائيل هيوم عن الجيش الإسرائيلي: نقول لإيران إن من يهدد إسرائيل سنضربه مهما كانت المسافة (الجزيرة)

Lebanon 24
29-09-2024 | 11:24
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