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النرويج: قد نقوم ببناء سياج على طول حدودنا مع روسيا بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة من قبلها

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:03
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