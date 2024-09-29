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وزارة الصحة في صنعاء: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الحديدة إلى 5 شهداء و45 جريحا إصابة معظمهم خطرة

Lebanon 24
29-09-2024 | 16:09
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