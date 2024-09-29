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هآرتس: يحيى السنوار هو الشخص الوحيد في حماس الذي يستطيع إتمام صفقة الرهائن ولكنه ليس الوحيد الذي يفشل الصفقة

Lebanon 24
29-09-2024 | 23:48
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