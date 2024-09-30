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مسؤول أميركي لـCNN: نعمل مع إسرائيل لتعزيز دفاعاتها حال أي هجوم إيراني

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:20
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