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سرايا القدس: قصفنا بصواريخ "107" وقذائف الهاون تموضعات لقيادة العدو في محيط المستشفى التركي بمحور نتساريم جنوبي مدينة غزة

Lebanon 24
30-09-2024 | 03:48
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