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وزير الدفاع الإسرائيلي: هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا (الجزيرة)

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:14
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