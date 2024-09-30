Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي (الشرق)

Lebanon 24
30-09-2024 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه زرعيت في الجليل الغربي
lebanon 24
30/09/2024 20:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى
lebanon 24
30/09/2024 20:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق رشقة صاروخية رابعة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2024 20:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 16 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل
lebanon 24
30/09/2024 20:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2024-09-30
13:16 | 2024-09-30
13:14 | 2024-09-30
13:13 | 2024-09-30
13:10 | 2024-09-30
12:58 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24