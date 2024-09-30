Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: نحن في أيام مصيرية وأمام إنجازات تاريخية

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: عقدتُ اجتماعًا أمس لمناقشة المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار وسنواصل المناقشات في الأيام المقبلة
lebanon 24
30/09/2024 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": مكتب نتنياهو روّج في الأيام الأخيرة لمعارضة غالانت توسيع المواجهة بالشمال تمهيداً لإقالته
lebanon 24
30/09/2024 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
آيزنكوت: نتنياهو لا يستطيع تحويل إنجازات الجيش إلى نصر استراتيجي
lebanon 24
30/09/2024 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قائد المنطقة الشمالية أجرى تقييما أمنيا وصدق على خطط للأيام المقبلة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
30/09/2024 20:42:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2024-09-30
13:16 | 2024-09-30
13:14 | 2024-09-30
13:13 | 2024-09-30
13:10 | 2024-09-30
12:58 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24