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واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: إسرائيل قلصت خططها لغزو بري واسع لتركز على عملية تشمل تدمير منصات إطلاق الصواريخ (الجزيرة)

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:10
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