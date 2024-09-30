Advertisement

أخبار عاجلة

البنتاغون: اتخذنا خطوات لتعزيز دفاعات قواتتنا في الشرق الأوسط لردع أي عدوان والحد من خطر اندلاع حرب إقليمية

Lebanon 24
30-09-2024 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف في الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي وروسيا: يجب تجنب اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط
lebanon 24
30/09/2024 20:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: مخاطر اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله مرتفعة جدا (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2024 20:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: "يجب تجنب" اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط
lebanon 24
30/09/2024 20:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: سنعزز "قدرات الدفاع الجوي" بالشرق الأوسط خلال أيام
lebanon 24
30/09/2024 20:46:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2024-09-30
13:16 | 2024-09-30
13:14 | 2024-09-30
13:13 | 2024-09-30
13:10 | 2024-09-30
12:58 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24