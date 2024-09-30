Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: دول الاتحاد الأوروبي تدعو إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 13:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل دعا الى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن لبنان
lebanon 24
01/10/2024 00:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: بوريل سيترأس اجتماعا استثنائيا غير رسمي لوزراء الخارجية لمناقشة التصعيد في لبنان
lebanon 24
01/10/2024 00:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن لبنان.. طلب عاجل من إيران لمجلس الأمن الدولي
lebanon 24
01/10/2024 00:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان
lebanon 24
01/10/2024 00:30:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2024-09-30
17:25 | 2024-09-30
17:23 | 2024-09-30
17:22 | 2024-09-30
17:21 | 2024-09-30
17:18 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24