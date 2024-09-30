معلومات "لبنان24": لا صحة لطلب "اليونيفيل" من الجيش إخلاء مراكزه وما حصل هو أن المؤسسة العسكرية عملت على إعادة انتشار قواتها في المنطقة الحدودية الجنوبية

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