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وسائل اعلام اسرائيلية: شركة رافائيل للصناعات العسكرية بمنطقة الكريوت بحيفا تجري اليوم تجارب لدعم الجهد الحربي

Lebanon 24
01-10-2024 | 01:06
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