المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحذير عاجل الى سكان حي الشويفات العمروسية لإخلاء المباني القريبة من منشآت تابعة لحزب الله حيث يعتزم الجيش الإسرائيلي استهدافها قريباً

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