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وسائل إعلام إسرائيلية: تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم
Lebanon 24
02-10-2024
|
01:43
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