27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر الموساد لكن لم يسقط أي منها داخل المجمع
Lebanon 24
02-10-2024
|
02:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس: قد نستهدف منشآت النفط ومواقع استراتيجية داخل إيران
Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس: قد نستهدف منشآت النفط ومواقع استراتيجية داخل إيران
02/10/2024 12:22:38
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا المنصات والفوهات التي أطلقت منها الصواريخ على الجليل الأعلى
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمرنا المنصات والفوهات التي أطلقت منها الصواريخ على الجليل الأعلى
02/10/2024 12:22:38
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: تم إعداد مئات الصواريخ في حال أي رد إسرائيلي
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: تم إعداد مئات الصواريخ في حال أي رد إسرائيلي
02/10/2024 12:22:38
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا تقارير عن إصابات جراء الصواريخ الإيرانية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا تقارير عن إصابات جراء الصواريخ الإيرانية
02/10/2024 12:22:38
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
Lebanon 24
لماذا لم يترك نصرالله الضاحية قبل اغتياله؟
13:00 | 2024-10-01
01/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
Lebanon 24
قبل القصف الإسرائيليّ على بيروت... قوى الأمن أوقفت شخصاً هذا ما كان يقوم به
11:05 | 2024-10-01
01/10/2024 11:05:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار داخل ثانوية في عجلتون... إليكم ما جرى بين نازحين
Lebanon 24
إطلاق نار داخل ثانوية في عجلتون... إليكم ما جرى بين نازحين
06:11 | 2024-10-01
01/10/2024 06:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
Lebanon 24
العملية البرية…"دعسة ناقصة" لصالح "حزب الله"
15:00 | 2024-10-01
01/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
Lebanon 24
إرتفاع حصيلة شهداء الغارتين على منطقة الجناح.. كم بلغت؟
16:05 | 2024-10-01
01/10/2024 04:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:19 | 2024-10-02
وسائل إعلام إسرائيلية: عمليات إخلاء جديدة لمصابين من الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان
05:18 | 2024-10-02
الخارجية الفرنسية: الوزير بارو سيزور المنطقة مجددا في مهمة كلفه بها ماكرون
05:17 | 2024-10-02
إعلام إسرائيلي: حدث أمني جديد شمالا
05:09 | 2024-10-02
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جنديين وجرح 18 خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان
05:03 | 2024-10-02
عطيّة: برّي أكّد وجوب انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن وفصل الرئاسة عن الحرب
05:02 | 2024-10-02
النائب سجيع عطيّة بعد لقاء كتلة "الاعتدال" برّي: نؤكد على وحدتنا الوطنية في هذه الأيّام الصعبة وخلال هذا العدوان الشرس وقبل أي شيء آخر يجب أن نكون صفًّا واحداً
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
02/10/2024 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24