العلاقات الإعلامية في "حزب الله" تنظم جولة إعلامية لوسائل الإعلام والصحافيين لتغطية بعض من الاعتداءات الإسرائيلية على المباني السكنية والمؤسسات الإعلامية في الضاحية

Lebanon 24