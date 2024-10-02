ميقاتي: كل هذه المساعدات اتفقنا على ان تمر بآلية واضحة وشفافة عبر الامم المحدة على ان يكون التنفيذ بالتعاون مع الدولة اللبنانية وبالتنسيق مع كل وزارة حسب اختصاصها

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