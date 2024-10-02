ميقاتي: فليعلم الجميع ان هذا الامر اليوم هو من أولوياتنا ربما يوجد بعض التقصير الذي نعمل على تلافيه ولكن كونوا على ثقة أن هيئة الطوارى الحكومية تقوم بجهد كبير من دون اي تقاعس

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