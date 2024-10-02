ميقاتي: موقفنا واضح وهو أننا نؤيد ونتبنى النداء الذي اصدرته الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بدعم من الاتحاد الاوروبي بريطانيا والمانيا والسعودية وقطر واوستراليا وكندا والامارات العربية المتحدة وايطايا واليابان

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