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ميقاتي: إجتمعت بالامس مع قائد الجيش واعطيته التوجهات بشأن القيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية

Lebanon 24
02-10-2024 | 07:14
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