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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-10-2024 | 08:30
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