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الجيش الأردني يضع الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهديد الأمن والاستقرار في ظل التصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-10-2024 | 09:35
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