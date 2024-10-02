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الجيش الأردني يضع الوحدات العسكرية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولات تهديد الأمن والاستقرار في ظل التصعيد الإقليمي (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
02-10-2024
|
09:35
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