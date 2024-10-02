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رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: لدينا القدرة على الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:08
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