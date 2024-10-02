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المندوب الروسي في مجلس الأمن: إيران لم تستخدم القوة إلا بعد شهرين من ضبط النفس قوبل بالمزيد من الاغتيالات الإسرائيلية

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:28
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