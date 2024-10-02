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ميقاتي: نؤكد على أهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة هذا العدوان وتضامنهم الوطني لا سيما في القيام بواجب احتضان العائلات النازحة من ابناء الجنوب والضاحية والبقاع والتنويه بجهود الحكومة في هذا المجال

Lebanon 24
02-10-2024 | 11:29
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